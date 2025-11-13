В Москве отозван иск к актрисе Пересильд

В Савеловском районном суде города Москвы прекращено дело по иску ООО "Артвью" к актрисе Юлии Пересильд.

Речь шла о взыскании денег по договору. Организация мотивировала свой иск тем, что актриса не выполнила обязательства по оплате договора на подготовку дизайн-проекта, изготовление и поставку мебели.

Сегодня на заседании истец отказался от иска. Причина – погашение долга, стороны претензий друг к другу не имеют, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.