Комитет Госдумы по бюджету выяснил, что Чебурашка – еврей

Необычная тема была поднята в комитете Госдумы по бюджету и налогам во время обсуждения поправок в бюджет России на 2026 год.

Обсуждалась поправка, предполагающая финансирование конкурса "Родная игрушка". Глава комитета Андрей Макаров ("Единая Россия") предложил "пойти дальше матрешки", вспомнил Чебурашку и дальше разговор свернул на неожиданную траекторию.

"Чебурашка-то еврей! Помните, из какой единственной страны в то время поставляли апельсины? Израиль!" – заключил Макаров. Коллеги его предположили, что Чебурашка мог приехать из Марокко, но Макаров разгромил их версию: "Марокканские [апельсины]? Во-первых, марокканские были мандарины. Он приехал в ящике с апельсинами. А апельсины можете проверить, испанские к нам не приезжали. Чебурашка не испанец".

Поправку о финансировании конкурса комитет рекомендовал одобрить.