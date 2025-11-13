СМИ: На Орском НПЗ ремонтные работы – приостановлена переработка нефти

Орский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефтяного сырья 10 ноября. Перерыв в работе связан с ремонтом оборудования на одном из технологических объектов, передает "Коммерсант" со ссылкой на неназваный источник. Информацию также подтверждает и инсайдер Reuters.

По данным источника, 11 ноября ремонт проводился в ограниченном режиме "из-за неблагоприятных внешних факторов". Поэтому ремонтные работы до сих пор ведутся, ожидается, что переработка возобновится на этой неделе.