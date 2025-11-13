В Тобольске идет подготовка к противопаводковому сезону 2026 года

В Тобольске идет подготовка к противопаводковому сезону 2026 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Защиту муниципалитета обеспечивают шесть гидротехнических сооружений (ГТС), включая дамбы и берегоукрепления, протяженностью около 18 км.

Результатами работ поделился глава города Петр Вагин в своем Telegram-канале. В этом году уже завершено плановое техническое обслуживание: расчистка территорий, очистка водопропускных трубопроводов, установка новых информационных аншлагов и другое, проведены учения по ликвидации возможных аварий на ГТС, установлена локальная система оповещения на одном из берегоукреплений, разработана и прошла госэкспертизу проектная документация на капитальный ремонт ГТС на ул. 1-я Береговая, созданы резервы материалов и оборудования для оперативного реагирования.

До конца года планируется завершить реконструкцию дамбы в Сумкино, а также укрепить участок берегового склона Иртыша.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор провел совещание с главами муниципалитетов и определил ключевые задачи по подготовке к паводку на 2026 год. Было отмечено, что главная задача остается неизменной – обеспечить безопасность жителей и минимизировать последствия любых чрезвычайных ситуаций.