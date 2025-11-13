МТС вернет тарифы к уровню весны 2024 года - ФАС

Компания МТС приведет тарифы к уровню апреля-мая 2024 года – оператор обязался исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы.

До 16 января 2026 года оператор обязан предложить абонентам, которых в апреле-мае 2024-го коснулось повышение цен, семь альтернативных вариантов выбора возврата тарифов, сообщили в ФАС. Речь идет в том числе о приведении тарифов к уровню апреля-мая 2024 года; начислении кэшбэка в размере 8% от ежемесячных начислений в течение одного года; дополнительных пакетах минут и интернета и др.

Также МТС необходимо перечислить в бюджет незаконно полученный доход в размере 664 млн руб.

"Помимо этого в рамках исполнения предписания компания обязана проинвестировать 2,4 млрд руб. в развитие сетей связи в населенных пунктах численностью менее 1 тыс. человек. Их перечень будет определять Минцифры России", - говорится в сообщении антимонопольной службы.