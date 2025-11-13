13 Ноября 2025
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Полевском вынесли приговор по делу о смерти подростка в бассейне

Полевской городской суд вынес приговор бывшему руководителю и тренеру-преподавателю по плаванию Физкультурно-спортивного комплекса АО "Северский трубный завод", признав их виновными в гибели подростка во время тренировки.

Было доказано, что руководитель центра допустил несовершеннолетних до тренировок в бассейн, на дне которого была ненадежно закреплена защитная решетка. Более того, он не позаботился о присутствии дежурного инструктора и обученного персонала во время детских тренировок.

24 ноября 2023 года в 18.00 12-летний школьник нырнул на дно, сдвинул решетку, из-за чего его руку засосало в трубу водоотведения. Ребенок не смог самостоятельно всплыть, что привело к асфиксии и смерти.

Тренер же не проинформировала детей об опасности, которая последует, если снять решетку, не контролировала дисциплину во время тренировки и даже оставила детей одних. Когда же произошла трагедия, она вовремя не предприняла меры, чтобы спасти мальчика.

Обоих суд признал виновными по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Бывший руководитель центра частично признал свою вину, тренер заявила, что ее вины в смерти мальчика нет.

  • Бывшему руководителю физкультурно-спортивного комплекса назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом в размере 200 тыс. рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 1 год;
  • Тренеру-преподавателю по плаванию – в виде 2 лет лишения свободы, с лишением права заниматься педагогической, воспитательной и тренерской деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок 1 год.

Суд на основании ст. 53.1 УК РФ заменил тренеру-преподавателю назначенное наказание в виде лишения свободы на 2 года принудительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Теги: Полевской, бассейн, подросток, смерть, суд, приговор


