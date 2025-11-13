13 Ноября 2025
Политика За рубежом Оренбургская область
Фото: telegram-канал губернатора Оренбургской области / t.me/solntsev_official

Делегация Оренбургской области поучаствовала в XXI Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о том, что вместе с делегацией Оренбургской области 12 ноября работали в Казахстане. В Уральске прошёл XXI Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

"Это событие важно не только для приграничных областей, но и наших стран в целом. Подтверждение тому – участие в пленарном заседании президента России Владимира Путина и президента республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева", - написал Солнцев в своём telegram-канале.

Казахстан для Оренбуржья всегда был и остаётся одним из главных стратегических партнёров и добрым соседом. По итогам первого полугодия 2025 г. страна занимает первое место по объёму внешнеторгового оборота и второе место по региональному экспорту среди всех стран, с которыми работают власти Оренбургской области. За шесть лет экспорт вырос почти в три раза.

Поездка губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева в Казахстан(2025)|Фото: telegram-канал губернатора Оренбургской области / t.me/solntsev_official

"Сегодня мы говорим о приоритетах в сотрудничестве. Это в первую очередь развитие образовательной базы и подготовка кадров для рабочих специальностей. Сотни студентов приезжают к нам для поступления в колледжи и техникумы. Также и в сфере высшего образования. Например, на данный момент порядка 2,5 тыс. студентов из Казахстана обучаются в Оренбургском государственном медицинском университете", - написал губернатор.

Есть и другие стратегические проекты, на которые сегодня делаем упор. Это, например, развитие международного транспортного маршрута Россия – Казахстан – Китай. Сотрудничество в газовой отрасли и не только.

"Продолжим работать с казахстанскими партнёрами по всем экономическим, гуманитарным и социальным направлениям. Главное, как отметил на открытии форума наш президент, чтобы все реализуемые проекты шли на благо жителей наших регионов", - написал Евгений Солнцев.

Поездка губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева в Казахстан(2025)|Фото: telegram-канал губернатора Оренбургской области / t.me/solntsev_official

Теги: Евгений Солнцев, губернатор, Оренбургская область, Казахстан


