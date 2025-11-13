Турецкие СМИ: Летевший над Грузией "Геркулес" мог быть сбит

В Турцию из Грузии сегодня доставят тела 20 военных, находившихся на разбившемся накануне военно-транспортном самолете С-130 "Геркулес". Борт летел из Азербайджана в Турцию.

Ранее в Минобороны Турции заявили, что тела всех, кто был на борту, найдены в ходе поисковой операции. Также в Анкару уже доставили бортовые самописцы.

Накануне после сообщений о падении самолета Минобороны Турции запретило полеты всех "Геркулесов" – до выяснения обстоятельств. Сейчас полеты С-130 возобновлены, что косвенно может указывать на то, что не техническая неисправность стала причиной крушения.

Между тем, турецкое издание Hürriyet не исключает, что самолет, летевший над Кавказом, мог быть сбит, поскольку это "опасный регион" в данный момент времени.