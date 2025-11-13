Московская фирма сорвала миллиардную стройку ФОКа с бассейном в Магнитогорске

Управление капитального строительства Магнитогорска через арбитражный суд требует почти 900 млн рублей от московского подрядчика ООО "Строй.КА" за срыв строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в 149 микрорайоне. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Челябинской области.

По данным суда, контракт на строительство был заключен 6 сентября 2024 года на сумму 1 902 млрд рублей, со сроком сдачи – ноябрь 2027 года. Подрядчик не выполнил работы в объеме, предусмотренном контрактом, несмотря на три официальных требования. 14 октября 2025 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке. Затем в арбитражный суд было подано дело о взыскании с московским подрядчиком 889 миллионов рублей.

Напомним, что ООО "Строй.КА" существует с 2015 года, имеет уставный капитал в размере 10 тыс. рублей. С 11 ноября 2025 года фирма включена в реестр недобросовестных поставщиков.