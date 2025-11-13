На Урале устанавливают личность мужчины, на которого у моста напали подростки

На Среднем Урале силовики устанавливают личность мужчины, пострадавшего от нападения подростков.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 26 октября 2025 года в Каменске-Уральском. Два подростка, находясь около Байновского моста в Синарском районе города, безо всякой причины сбили с ног шедшего по дороге мужчину. В результате тот упал на землю, а нападавшие скрылись.

Сейчас по ситуации расследуется уголовное дело о хулиганстве, однако личность пострадавшего установить пока не удалось. Следователи СК предлагают ему самому обратиться в следственный отдел по городу Каменск-Уральский (улица Чайковского, 12), или позвонить дежурному СКР по Свердловской области: 8 (343) 297-71-61. Также в ведомстве призывают обратиться к старшему следователю следственного отдела по Каменску-Уральскому Алексею Антипину, работающему по данному делу: 8 (912) 278-59-92, 8 (3439) 32-03-14.

"С такой же просьбой следственное управление обращается к лицам, которые обладают информацией о личности или о местонахождении пострадавшего мужчины. Конфиденциальность гарантируется", - добавили в СК.

Напомним, недавно новый уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова объяснила рост детской преступности большим количеством подростков.