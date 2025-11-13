Почти половине россиян нужен наставник

44% россиян хотели бы иметь наставника. Такие результаты опроса представили на пресс-конференции, организованной Центром знаний "Машук" и Аналитическим центром ВЦИОМ.

Среди молодежи 68% выразили желание иметь наставника, причем больше всего в этом нуждаются в Москве и Санкт-Петербурге, разница с другим городами достигает 10% и более, что говорит о поколенческом разрыве прежде всего в двух столицах. Чаще всего наставники нужны для профессионального развития (65%), в меньшей степени - для психоэмоционального состояния (36%) и жизни в целом (33%). Всего 14% россиян уже являются наставниками, а 43% готовы ими стать.

Как сообщил председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов, 77% россиян говорят о том, что у них в жизни есть или был человек, которого они могут назвать наставником. Чаще всего это коллеги по работе (60%), родители или опекуны (38%), учителя и преподаватели (37%), родственники (27%). По мнению 48% россиян, идеальный наставник должен иметь большой жизненный опыт, которым он готов поделиться, быть профессиональными и компетентным, обладать терпением, мудростью и доброжелательностью.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике, член наблюдательного совета Центра "Машук" Артем Метелев говорит, что более 50% современной молодежи уже готовы стать наставниками. По его мнению, это говорит о большой моральной зрелости молодежи и готовности брать на себя ответственность. Кроме того, это результаты правильной государственной молодежной политики, реализации разных проектов.

"Машук" является федеральным методическим центром по развитию института наставничества и его внедрения в молодежную политику по поручению президента России Владимира Путина.