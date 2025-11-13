Суд конфисковал у уральца золото и драгоценности стоимостью более 500 тысяч рублей

На Среднем Урале суд конфисковал в собственность государства драгоценные металлы и камни на сумму более 500 тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, у жителя Артемовского были найдены золото, серебро и палладий общей массой свыше 300 грамм и стоимостью около 500 тысяч рублей, а также драгоценные, полудрагоценные камни и органо-минеральные образования массой свыше 1,5 тысяч карат и стоимостью более 26 тысяч рублей. Проверка показала, что уралец хранил их у себя незаконно.

Прокуратура подала иск об обращении всех ценностей в собственность Российской Федерации. Суд эти требования полностью поддержал.

Как сообщало Накануне.RU, в сентябре жителю Новоуральска назначили штраф за незаконную добычу минералов у Мариинского прииска.