Губернатор Моор вручил награды победителям Спартакиады органов госвласти

XXIII Спартакиада исполнительных и законодательных органов госвласти и иных госорганов Тюменской области завершилась церемонией награждения победителей, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках спартакиады прошли соревнования по 12 видам спорта: лыжные гонки, футбол, шахматы, легкая атлетика, дартс, волейбол, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, спортивный туризм, боулинг и многоборье ГТО.

В общекомандном зачете в первой группе (численность сотрудников составляет до 50 человек) победила команда департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области, во второй группе (численность сотрудников составляет свыше 50 человек) первенствовал коллектив Тюменской областной думы.

Награды победителям вручил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Вот уже более двадцати лет наши соревнования в рамках Спартакиады доказывают простую и важную истину: девиз "Спорт – норма жизни" для нас не просто слова. Это – наш общий стиль жизни, вне зависимости от ранга и должности", – подчеркнул глава региона, вручая победителям награды.

В целом в Спартакиаде приняли участие более тысячи человек.