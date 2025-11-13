Россиянка в Верховном суде доказала незаконность увеличенной таможней пошлины на машину

Верховный суд РФ признал неправомерным увеличение ввозной таможенной пошлины на автомобиль, который россиянка купила на аукционе в Южной Корее.

Решение вынесла судебная коллегия по экономическим спорам, а до этого – суд первой инстанции, но таможня была недовольна и подала кассационную жалобу.

Россиянка Виктория Барабанова приобрела через агента б/у автомобиль в Южной Корее за $57,8 тыс. Ввозная пошлина составила 2,6 млн руб. Но потом сотрудники таможни погуглили и нашли на иностранном аукционном сайте аналогичный автомобиль стоимостью в три раза больше. В связи с чем обязали Барабанову доплатить еще 2,8 млн руб. пошлины. Покупательница пошла в суд и оспорила дополнительную пошлину, сославшись на недостоверные сведения на сайте.

Верховный суд в итоге поддержал женщину: если таможня не согласна с суммой, заявленной покупателем, то должна самостоятельно собрать исчерпывающие доказательства.