Пять домов повреждены в Туапсе при атаке безэкипажных катеров

Атаку безэкипажных катеров отразили в Черном море рядом с Туапсе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В результате взрыва после уничтожения одного из надводных беспилотников в селе Вольное повреждено остекление пяти домов.

Погибших и пострадавших нет. Власти проведут оценку ущерба для оказания помощи жителям.

Несколько дней назад четыре безэкипажных катера были нейтрализованы в акватории Черного моря в районе Туапсе. Один из них сдетонировал вблизи береговой линии. Ударной волной были повреждены остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и лодочный ангар.