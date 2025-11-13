Скончалась жительница Ачинска, у которой дома взорвался аэрозоль от насекомых

В Ачинске скончалась пожилая женщина, получившая травмы после взрыва аэрозольного баллончика в квартире, передает РИА Новости со ссылкой на красноярское управление СКР.

Взрыв в квартире на третьем этаже пятиэтажки произошел накануне вечером. Сначала сообщалось, что взорвался газ, но дом не был газифицирован, поэтому появилась версия о взрыве газового баллона. Пострадала 71-летняя женщина – хозяйка квартиры. Других пострадавших не было.

В квартире взрывной волной снесло межкомнатную перегородку, перекрытия и несущие стены не пострадали.

Затем СКР выяснил, что взорвался не газовый баллон, а аэрозольный баллончик со средством от насекомых. В комнате флакон с аэрозолем стоял рядом с термопотом.