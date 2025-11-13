На Южном Урале родители несовершеннолетней выплатят 300 тысяч рублей компенсации ребенку, пострадавшему от наезда питбайка

В селе Сухоруково Еткульского района 15-летняя местная жительница, не имея водительского удостоверения, управляла питбайком и совершила наезд на семилетнего ребенка-инвалида. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинского следственного комитета.

По данным пресс-службы, в результате происшествия мальчик получил открытый перелом голени со смещением, множественные ушибы и ссадины. Он перенес операцию и длительное лечение.

Прокуратура в интересах пострадавшего обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. Еткульским районным судом было принято решением взыскать с родителей несовершеннолетней 300 тысяч рублей в пользу ребенка-инвалида.

Ранее стало известно, что мать пострадавшего обратилась к прокурору Челябинской области Игорю Доунгаузеру и Уполномоченному по правам ребенка Евгении Майоровой с просьбой защитить интересы семьи и взыскать компенсацию за причиненный вред.