13 Ноября 2025
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: фонд святой Екатерины

Экс-глава Горнозаводска погиб в зоне СВО

Администрация Горнозаводского муниципального округа Пермского края сообщила о гибели в зоне специальной военной операции бывшего главы территории Александра Афанасьева, передает корреспондент Накануне.RU.

"За большой вклад в развитие округа Александр Николаевич неоднократно был отмечен благодарственными письмами губернатора Пермского края. Александр Николаевич был замечательным мужем, отцом и дедом. Приносим соболезнования родным и близким. Светлая память об Александре Николаевиче навсегда останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Александр Афанасьев родился 23 июня 1972 года в Горнозаводске. Афанасьев дважды руководил в Горнозаводске. Как глава районной администрации, в 2013-2014 годы он подписал фиктивные документы о ремонте местного Дома культуры имени Л.И. Бэра. В результате приняты и оплачены невыполненные работы на 11,3 млн руб. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 15 сентября 2016 года квалифицировала это как халатность (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Афанасьев попал под амнистию 2015 года — и был освобожден от наказания со снятием судимости.

Второй приговор вынесен 26 июля 2024 года. Чусовской городской суд признал его виновным в превышении должностных полномочий, совершенном главой местного самоуправления (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Наказание — три года заключения в ИК общего режима. Афанасьев был взят под стражу в зале суда. В декабре того же года он заключил контракт с Минобороны и отправился на СВО.

Теги: Александр Афанасьев, Горнозаводск, СВО


