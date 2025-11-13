13 Ноября 2025
Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Различные инициативы Югры поддержаны сенаторами Совфеда, где прошли Дни ХМАО

В Москве прошли Дни Югры в Совете Федерации. Их программа состояла из различных мероприятий – от выставки достижений округа до встречи губернатора Руслана Кухарука с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. О деталях произошедшего в эти дни читайте в материале Накануне.RU.

Дни Югры в верхней палате российского парламента проходят регулярно. В 2025 г. они состоялись 10-12 ноября. Делегацию округа возглавил губернатор Руслан Кухарук. Частью большой программы стали заседания постоянных комитетов Совета Федерации. На них обсудили развитие региона и реализацию крупных проектов в экономике, промышленности, культуре и социальной сфере. Губернатор провёл рабочие встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и главами профильных комитетов. Итоговым мероприятием стало пленарное заседание Совета Федерации 12 ноября, во время которого прошёл "час субъекта". Губернатор Югры Руслан Кухарук представил ключевые достижения социально-экономического развития региона.

Достижения округа представляли на заседаниях различных комитетов, одним из которых стал комитет по науке, образованию и культуре. Мероприятие провела председатель указанного комитета Лилия Гумерова. Руслан Кухарук подчеркнул, что Ханты‑Мансийский автономный округ – это не только стратегически важный регион России, обеспечивающий энергетическую безопасность страны, но и место, где создают современные условия для комфортной жизни, получения качественного образования и всестороннего развития каждого человека.

"Перед нами стоят серьёзные задачи по строительству новых школ и детских садов, объектов сферы культуры, проведению капитального ремонта действующих зданий образовательных учреждений, обновлению материально-технической базы культурных и научных учреждений. Реализация масштабных инфраструктурных проектов невозможна без федеральной поддержки", – подчеркнул Руслан Кухарук.

Заседание комитета Совфеда по науке, образованию и культуре(2025)|Фото: admhmao.ru

Ключевые инициативы Югры представила заместитель главы региона Елена Майер. Во время презентации она предложила поддержать различные инициативы округа. Среди них – идея рекомендовать Минпросвещения России включить в госпрограмму "Развитие образования" мероприятия по комплексному капитальному ремонту пяти объектов образования, построенных еще в советское время. Другое предложение Югры, озвученное Еленой Майер, – рассмотреть заявку региона о создании кластера креативных индустрий на базе "Советского политехнического колледжа" в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В конце своего выступления Майер выразила уверенность, что озвученные инициативы при поддержке федеральных властей найдут практическое воплощение, а их реализация позволит региону ещё увереннее повышать стандарты жизни югорчан.

После Югра представила положительный опыт по реализации социальной политики на соответствующем заседании комитета Совета Федерации. О ключевых направлениях работы правительства Югры в социальной сфере рассказал заместитель губернатора Всеволод Кольцов. Он отметил, что Югра – регион, который стабильно входит в тройку лидеров по социально- экономическому положению. Реальные доходы населения растут, уровень бедности снижается, безработица – одна из самых низких в стране.

"Наш главный капитал – люди. Основная цель проводимой социальной политики – создать условия для счастливой жизни человека от рождения до "серебряного" возраста", – подчеркнул Всеволод Кольцов.

Во время заседания комитета представители Югры выступили с инициативами о признании Центра адаптивного спорта Югры федеральной экспериментальной площадкой, а также о совершенствовании пенсионного законодательства в части включения отпуска по уходу за ребёнком в стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, учитываемый при досрочном назначении страховой пенсии по старости. Все предложения будут взяты на рассмотрение.

Заседание комитета Совфеда по социальной политике(2025)|Фото: admhmao.ru

Во время 600-го заседания Совета Федерации прошёл "Час Югры". О социально-экономическом положении и перспективах развития региона председателю Совфеда Валентине Матвиенко, а также сенаторам рассказали губернатор Югры Руслан Кухарук и руководитель парламента автономного округа Борис Хохряков.

"Дни Югры в Совете Федерации – хорошая возможность продемонстрировать достижения, результаты, поделиться проблемами, получить поддержку, высказать пожелания в адрес законодателей", – сказала Валентина Матвиенко.

Губернатор Югры Руслан Кухарук рассказал, что Югру справедливо называют энергетическим сердцем страны. Округ обеспечивает 40% годовой добычи нефти и 7% выработки электроэнергии в России. Экономика региона в 2024 г. принесла в бюджетную систему Российской Федерации 5 трлн руб. – почти 12 % консолидированного бюджета.

"В этот особый для нашей страны год – год 80-летия Великой Победы мы отмечаем важные для нашего региона даты: 65 лет со дня открытия Шаимской нефти, давшей старт развитию нефтяной промышленности Западной Сибири, 60 лет легендарному Самотлорскому месторождению. В январе этого года мы достигли исторического рубежа – добыта 13-миллиардная тонна нефти. 10 декабря мы отметим 95-летие нашего округа. За каждой памятной датой, знаковым событием – подвиг первопроходцев, наших ветеранов и тружеников. Наша задача приумножать их достижения", – сказал глава региона.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Югра – не просто крупнейший нефтяной центр страны, а по-настоящему социально ориентированный, развивающийся регион, правильный пример того, как экономика может работать на повышение качества жизни граждан.

Заседание комитета Совфеда по экономической политике(2025)|Фото: admhmao.ru

