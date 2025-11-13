Владимир Мазур приветствовал участников I Всероссийских педагогических чтений, которые проходят в Губернаторском Светленском лицее

Губернатор Томской области Владимир Мазур открыл I Всероссийские педагогические чтения, которые проходят в Губернаторском Светленском лицее. Тема чтений в этом году - "Эмоциональное образование. Взгляд в будущее".

В мероприятии участвуют преподаватели, педагоги, организаторы образования из Томской области и других регионов страны, ректоры томских вузов. Почетным гостем I Всероссийских чтений стал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев.

Владимир Мазур, открывая чтения, подчеркнул, что концепция эмоционального образования, которую в Губернаторском Светленском лицее реализуют уже 30 лет - это уникальная разработка, которая не имеет аналогов в России.

«Эта концепция стала ярким примером нового подхода, где эффективно выстроена система развития творческих способностей и формирования у ребят научного мировоззрения, — сказал Владимир Мазур. — Это эффективный инструмент укрепления культурного, кадрового и технологического суверенитета страны. Такую задачу ставит нам Президент Владимир Владимирович Путин, и мы в Томской области решаем ее, в том числе и с поддержкой национальных проектов «Молодежь и дети», «Кадры», «Семья» и многих других».

Глава региона особо подчеркнул, что именно от профессионализма педагогов, преподавателей, организаторов образования зависит формирование будущего поколения страны.

«Это ваше стремление передать ученикам не только знания, а главные ценности и традиции нашей страны. Ведь уже завтра предстоит нашим ребятам руководить предприятиями, университетами, целыми отраслями, регионами», – сказал Владимир Мазур.

Губернатор также рассказала о развитии системы образования в Томской области. Так, в регионе продолжается работа по открытию новых школ и «Точек роста», расширяется сеть школьных музеев, формируются новые программы дополнительного образования. За несколько последних лет в регионе вырос объем капитального ремонта образовательных учреждений, решается задача по оснащению современным оборудованием каждого учебного учреждения.

«Самое главное в образовании — это не школьные стены, а глубокое понимание философии и целей самого процесса. И, конечно, учитель, который способен предать детям глубокие знания, привить навыки, приобщить к культуре, традиции родного края, традиции страны, помочь сделать правильный и осознанный выбор будущей профессии», – добавил Владимир Мазур.

Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев поприветствовал участников чтений, поблагодарив директора лицея Александра Сайбединова.

И напомнил, что лицей стал маяком системы российского образования, потенциал этого образовательного учреждения высоко оценил председатель Правительства РФ.

Напомним, губернаторский Светленский лицей открылся 1 сентября 1995 года. В нем проходят обучение 1930 детей. Два учебных корпуса расположены в поселке Светлый и микрорайоне Северный Парк. В лицее реализуется инновационная педагогическая концепция эмоционального образования, в основе которой лежат развитие творческого мышления и формирование научного мировоззрения учащихся.