На Урале "тайный покупатель" вымогал у директора магазинов 350 тысяч рублей

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело о покушении на мошенничество под видом "тайного покупателя". Тот вымогал деньги у директора магазинов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался молодой уроженец Екатеринбурга. Как показало расследование, в начале сентября нынешнего года он участвовал в проверке магазинов Каменска-Уральского в качестве "тайного покупателя". Встретившись с руководителем торговых точек, аферист ввел его в заблуждение о том, что якобы является представителем госорганов и за деньги может "закрыть глаза" на выявленные нарушения.

За свои "услуги" уралец потребовал 350 тысяч рублей. Директор согласился на это предложение. В итоге 17 сентября "тайный покупатель" был задержан силовиками сразу после получения оговоренной суммы в компьютерном клубе.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Красногорский районный суд Каменска-Уральского.