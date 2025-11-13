Семь человек пострадали при пожаре в саратовской инфекционной больнице

Семь человек пострадали во время пожара в Областной инфекционной клинической больнице Саратова.

Возгорание произошло в 2:40 в ночь на 13 ноября в трех боксах на втором этаже, сообщили в региональной прокуратуре, которая сейчас проводит проверку инцидента.

"В результате принятых мер пожар локализован. В ходе происшествия пострадали граждане, которым оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В региональном управлении МЧС сообщили, что площадь пожара составила 150 кв. метров. У семерых человек зафиксирована легкая степень отравления продуктами горения. Были это медики или пациенты – не сообщается.

Из горевшего корпуса больницы пришлось эвакуировать 97 человек.