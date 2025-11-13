В Крыму резко подорожало арендное жильё

В Крыму подорожало арендное жильё. Лидером среди крупных городов России стала столица полуострова, Севастополь.

Средняя цена аренды однокомнатных квартир в этом городе за год выросла на 20%, до 31,4 тыс. руб. в месяц. Это в десять раз выше среднего показателя по стране. Аналитики объясняют рост повышенным спросом, потому что часть покупателей и арендаторов переезжают в Крым из Краснодарского края, пишет "Ъ".

Ранее стало известно, что в Москве за год стоимость аренды однокомнатной квартиры выросла в среднем на 19%, теперь это удовольствие стоит 70 тыс. руб. в месяц. Ещё больше выросла средняя аренда трёхкомнатной аренды – на 21% (и теперь в среднем стоит 166 тыс. руб.). Двушка выросла за тот же период на 18% – до 99 тыс. руб., аренда студии дорожает на 7% – до 65 тыс. руб. в месяц.

Аналитики объясняли рост цен общей инфляцией, а также выставлением на рынок арендного жилья так называемых инвестиционных квартир – они стоят дороже, были куплены специально под сдачу в наём в более современных ЖК.