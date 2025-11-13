Глава СКР Бастрыкин взял на контроль дело обманутых дольщиков в Челябинской области

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об обмане дольщиков в Миассе. Об этом сообщает Информационный центр СК России. Соответствующее поручение было направлено исполняющему обязанности руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Константину Правосудову.

По данным СК РФ, поводом для вмешательства руководства федерального ведомства стала ситуация с многоэтажным домом в переулке Макеева, который компания "СЗ "ДОМИНАНТА" не может достроить с декабря прошлого года.

Известно, что в 2023 году началось строительство жилого комплекса "Гармония", но уже неоднократно оно переносилось. На сегодняшний день более 80 семей, вложившихся в недвижимость, не могут получить свои квартиры и вынуждены одновременно платить за аренду жилья и кредиты за недостроенные метры. При этом на компанию-застройщика жалуются, что она якобы не выплачивает зарплату рабочим и не рассчитывается с подрядчиками.

Многочисленные обращения пострадавших граждан в различные инстанции не принесли желаемого результата, что и стало основанием для возбуждения уголовного дела следственным управлением СКР по Челябинской области. Исполнение поручения председателя Следственного комитета взято на особый контроль в центральном аппарате ведомства.