Свердловчан предупредили о фейке про установление налога на недвижимость

Жителей Свердловской области предупредили о фейке, который со вчерашнего вечера активно распространяется в сети. Речь о введении налога на недвижимое имущество в регионе, постановление о котором якобы лично подписал губернатор Денис Паслер.

В документе утверждалось, что размер налога теперь будет составлять не 0,1%, а 10% от кадастровой стоимости квартиры или дома.

"Информация об установлении налога на недвижимое имущество в Свердловской области является фейком. Не распространяйте недостоверную информацию в мессенджерах и социальных сетях. Помните, за распространение фейков установлена уголовная и административная ответственность", - сообщило Министерство общественной безопасности Свердловской области через свой Тelegram-канал "Антитеррор-Урал".

Там также напомнили, что все документы и объявления необходимо проверять в официальных аккаунтах государственных органов. Например, на портале правовой информации Свердловской области.