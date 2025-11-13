ВСУ атаковали Орел: обломки дрона упали на парковку у жилых домов

ВСУ массировано атаковали город Орел. Обломки сбитого БПЛА упали на парковку у жилых домов, повредив несколько автомобилей, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, всего жители слышали более 10 взрывов. По их словам, в окнах квартир дребезжали стекла, а в некоторых районах выла тревожная сирена.

Ранее в регионе была объявлена ракетная опасность, власти призвали граждан спуститься в укрытия.

Губернатор региона Андрей Клычков в Telegram-канале сообщил, что несколько вражеских объектов уничтожено в воздухе над Орловской областью. Часть осколков попала на территорию жилого сектора, повреждены машины и дома, данных о пострадавших нет.