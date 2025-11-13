На Урале суд отправил в колонию мать, по вине которой погибли ее дети

На Среднем Урале суд вынес приговор матери, по вине которой погибли двое ее детей. Ближайшие годы женщина проведет в колонии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась жительница Асбеста по имени Татьяна. Как показало расследование, утром 28 июля она оставила без присмотра своих 4-летнего сына и 3-летнюю дочь в квартире дома по улице Московской. Дети нашли газовую зажигалку, из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. В результате они не смогли покинуть квартиру и задохнулись от дыма.

Сама горе-мать полностью признала вину и заявила ходатайство о рассмотрении ее дела в особом порядке. Асбестовский городской суд назначил Татьяне 2,5 года в колонии-поселении.

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в Свердловском областном суде.