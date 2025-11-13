На Южном Урале задержали нетрезвого водителя после ДТП с опрокидыванием автомобиля

В Троицке полицейские задержали нетрезвого водителя после ДТП с опрокидыванием автомобиля. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, ДТП произошло на 4-м километре автодороги ГРЭС – село Бобровка в Троицке в утреннее время. Во время происшествия автомобиль "Тойота RAV4" съехал в кювет и опрокинулся. Водитель 1978 года рождения, управлявший транспортным средством, в результате ДТП получил телесные повреждения.

На место аварии незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В ходе выяснения обстоятельств сотрудники полиции заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти освидетельствование, на что мужчина ответил согласием. Проведенное исследование подтвердило состояние опьянения: показание прибора составило 0,55 мг/л.

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и на момент задержания был лишен права управления транспортным средством. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

В настоящее время автомобиль помещен на специализированную стоянку и по решению суда будет конфискован в пользу государства.

