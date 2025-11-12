12 Ноября 2025
Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале за четыре года хотят построить семь молочных ферм

К 2030 году в Свердловской области планируется строительство семи современных молочных ферм общей вместительностью на 13 тыс. коров. Об этом в своих соцсетях написал губернатор Денис Паслер. По его словам, это значительно увеличит общий надой молока, позволит расширить географию поставок продукции и создаст дополнительные рабочие места.

"Регион в лидерах по производству молока: у нас шестое место в России и первое в Уральском федеральном округе. За последние десять лет объемы производства увеличились в полтора раза и в прошлом году достигли 870 тысяч тонн. В наших планах — повысить эти показатели, укрепив животноводческий комплекс региона", - написал глава региона.

Одна из ферм на 1,2 тыс. коров расположится в селе Башкарка Горноуральского городского округа. Соглашение о реализации инвестиционного проекта между правительством и совхозом "Шумихинский" уже подписано. Объем инвестиций составит 2 млрд рублей. На ферме в селе в несколько сотен человек будет работать 60 сотрудников. Завершить строительные работы планируется в 2028 году.

Помимо этого, на сегодняшней встрече с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут, Паслер обсудил меры господдержки агропромышленного комплекса на Среднем Урале.

"В 2025 году на обновление материально‑технической базы аграриев, поддержку специалистов и развитие сельских территорий направлено около 4,8 миллиарда рублей, из них 1,2 миллиарда - средства федерального бюджета. Уверен, что благодаря системному взаимодействию с федеральным центром мы сможем реализовать все намеченные планы и продемонстрировать динамичный рост агропромышленного комплекса", - отметил губернатор.

Теги: Корова, молочная ферма, строительство


