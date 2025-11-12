В Челябинской области задержаны две девушки за попытку обмена поддельных иностранных водительских удостоверений

В Челябинской области зафиксировано два случая попытки обмена поддельных иностранных водительских удостоверений на российские права. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Южного Урала.



По данным пресс-службы, первая из задержанных обратилась в подразделение Госавтоинспекции МВД России по Челябинской области в Копейске с заявкой на обмен удостоверения, якобы выданного в Республике Беларусь. После проверки выяснилось, что документ – подделка, а сама заявительница несколько раз не смогла сдать экзамены на получение российского удостоверения.

Второй похожий случай произошел в Челябинске: 24‑летняя девушка также попыталась обменять на российские права фальшивое белорусское удостоверение.

Обе девушки были задержаны и доставлены в отделы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Одна из фигуранток заплатила за фальшивые документы около 250 тыс. руб.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2024 года россияне и белорусы имеют право заменить национальное удостоверение без сдачи экзаменов при выполнении определённых условий. Однако ввиду этого участились случаи мошенничества с обменом.