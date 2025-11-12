Путин разрешил "Ренессанс Капиталу" купить российское подразделение Citigroup

Президент России Владимир Путин своим распоряжением разрешил группе "Ренессанс Капитал" приобрести 100% акций российского Ситибанка – "дочки" нидерландской компании Citigroup Netherlands B.V. Последняя, в свою очередь, входит в структуры одного из крупнейших в мире финансовых холдингов Citigroup (США).

В октябре 2022 года Путин утвердил перечень из 45 банков, базирующихся в России, в которых временно нельзя совершать сделки с долями иностранцев. В перечень вошел и Ситибанк. При этом о планах свернуть деятельность в России материнская компания Ситибанка заявила еще в 2021-м.

В феврале 2025 года сообщалось, что российское подразделение банка, фактически прекратившее деятельность в стране, может простить клиентам-физлицам долги по кредитам. Речь шла о проблемных займах, которые не удалось перепродать другим игрокам на рынке.