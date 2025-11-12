Жительница Челябинска ответит в суде за жестокое обращение с собакой

В Челябинске перед судом предстанет 34-летняя местная жительница. Она обвиняется в жестоком обращении с собакой. Об этом Накануне.RU сообщили в прокуратуре региона.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года на улице Пекинской. Обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разозлилась на своего питомца – шпица, за то, что он испачкал пол. Взяв собаку на руки, она выбросила ее из окна третьего этажа квартиры.

В результате животное получило увечья и испытало сильную боль.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее увечье).

Дело передано мировому судье Металлургического района Челябинска.