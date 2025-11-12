Алексей Текслер положительно оценил комплексное развитие Южноуральска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рабочую поездку в Южноуральск начал с посещения нового производства варисторов на промышленной площадке ПО «Форэнерго».

Формирование нового предприятия, расположенного в обновленном здании бывшего Южноуральского завода радиокерамики, стартовало в октябре 2024 года. Теперь это уникальное для России производство варисторов – стратегически важного компонента для ограничителей электронапряжения. Новый завод входит в структуру предприятия «ЭНЕРГИЯ+21» - производителя различного энергооборудования. Производительность составит более 200 тысяч варисторов в месяц свыше 40 типоразмеров. Поставки продукции начнутся в июне следующего года. Организация производства варисторов - это еще один серьезный шаг в импортозамещении. При этом при изготовлении будут максимально использоваться сырьевые компоненты российского производства.

«Раньше варисторы закупались в основном из Китая. Сегодня мы планируем экспортировать эти изделия и значительную долю изоляторов, которые производятся здесь, в Южноуральске. Поэтому развитие налицо, планируем на базе предприятий «Форэнерго» и других партнеров делать технопарк. Планы по развитию достаточно серьезные и большие», – отметил Алексей Текслер.

На новом производстве трудоустроят 60 специалистов, а всего в Челябинской области на предприятиях «Форэнерго» трудятся около 1000 человек. Холдинг прилагает усилия к развитию территории, является основным партнером Южноуральского энергетического техникума в программе «Профессионалитет», реализует проект «Инженерные классы» на базе школы № 4 Южноуральска.

«Сегодня в энергетике Российской Федерации уже не первый год применяются ограничители перенапряжения. Мы выпускаем ограничители перенапряжения 5 лет, но варисторы мы закупали в КНР. Их производства в России нет, а если и есть, то технологически старое и не соответствующее современным стандартам. Поэтому мы приняли решение найти технологического партнера в Китае и купить оборудование и технологию. На новом предприятии используются самые современные технологии по производству варисторов», – подчеркнул первый вице-президент холдинга «Форэнерго» Виталий Кобзев.

Компания планирует воспользоваться различными инструментами господдержки. Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий подтвердил журналистам информацию о намерении холдинга до конца 2025 года инвестировать 2,5 млрд рублей в создание на промышленной площадке бывшего ЮЗРК современного технопарка.

«Мы с радостью констатируем, что экстренные меры по спасению уникального стратегического предприятия (Южноуральского завода радиокерамики), предпринятые федеральными, региональными и муниципальными органами власти совместно с холдингом «ФОРЭНЕРГО», оказались более, чем эффективными. За короткий срок проделана колоссальная работа с ощутимыми результатами. Спрос на продукцию «ЮЗРК ГРУПП» в последнее время возрос многократно, и бесперебойная работа завода сейчас важна, как никогда», - отметил глава челябинского минпрома.

Второй точкой рабочего визита губернатора стало посещение больницы Южноуральска, где Алексей Текслер осмотрел отремонтированный дневной стационар при поликлинике. Он обеспечивает лечение более 1300 жителей города.

«Надо сказать, что планомерно в Южноуральске приводим в порядок всю инфраструктуру здравоохранения: детская поликлиника, взрослая, а теперь завершен ремонт дневного стационара, который скоро начнет принимать первых пациентов. Думаю, уже в конце этого года начнем ремонт непосредственно муниципальной больницы», - отметил Алексей Текслер в ходе общения с медиками.

Ремонт в здании дневного стационара площадью 475 квадратных метров проводили после 20 лет эксплуатации за счет средств областного бюджета.

Глава региона оценил модернизацию поликлиники и подчеркнул важность привлечения медиков на территорию округа, в том числе обеспечения их жильем

«Обсуждали и вопрос привлечения медиков на территорию, в том числе обеспечение их жильем — муниципалитет выходит с такими инициативами, и я всегда их поддерживаю. Да, приведение в порядок помещения и приобретение нового оборудования - это важно, но лечат, конечно, доктора. Поэтому необходимо заниматься кадровой проблематикой в этом направлении постоянно», - подчеркнул Алексей Текслер.

И дал поручение минздраву Челябинской области проработать вопрос ремонта круглосуточного стационара в ближайшее время.

В завершении Алексей Текслер ознакомился с проектом реновации парка культуры и отдыха в Южноуральске «Новая энергия «Ю», который стал одним из 5 челябинских победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Здесь создадут досуговую площадку «Энергия творчества» (входная группа, игровая зона, сцена, танцевальная площадка, аттракцион «Паровоз», платформа с навесом, фотозона, дополнительная площадь, зона отдыха);спортплощадку «Энергия спорта» со скейт-парком с молодежной зоной, яблоневой аллеей, летней верандой, парковым павильоном, амфитеатром, территорией для начинающих и продвинутых райдеров и прогулочную зону в бору «Энергия леса», где будет площадка для малышей, зоны отдыха с навесом, малые архитектурные формы, горка на естественном склоне, качели, полоса препятствий, балансир, арт-объект «Защитник бора».

Работы будут проводит в 2026 году, подрядчик для разработки проектно-сметной документации уже определен.

В целом, завершая рабочий визит, губернатор отметил положительную динамику в развитии Южноуральска.

«Мы видим комплексное развитие социальной инфраструктуры, благоустройства, дорожной инфраструктуры, экономики. Это говорит об успешности территории. Мы со стороны региона всегда помогали и будем помогать Южноуральскому округу, как и всем нашим муниципалитетам», – резюмировал Алексей Текслер.