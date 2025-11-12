На Южном Урале открылось новое производство — завод варисторов для ограничителей перенапряжения

В Южноуральске открылось новое производство — завод варисторов для ограничителей перенапряжения. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее данную продукцию энергетические предприятия России были вынуждены закупать за рубежом, в основном в Китае.

Открытие завода прошло на промышленной площадке "Форэнерго", ведь именно на ней формируется современный электротехнический кластер. В 2024 году здесь был запущен завод стеклянных изоляторов для высоковольтных линий электропередачи. В ближайшей перспективе планируется запуск литейного производства, что позволит создать замкнутый технологический цикл и полностью реализовать программу импортозамещения в этом направлении.

На сегодняшний день Южноуральск становится одним из центров производства электротехнической продукции в России. Новые проекты региона не только укрепляют его промышленный потенциал, но и создают десятки рабочих мест, способствуют развитию инфраструктуры и повышению качества жизни в муниципалитете.