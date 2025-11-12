В Ачинске взорвался газ в многоквартирном доме

В пятиэтажном многоквартирном доме в Ачинске (150 км западнее Красноярска) произошел взрыв, ставший причиной пожара. ЧП произошло на улице Привокзальной. В результате ЧП пострадала женщина, ее госпитализировали.

Взрыв произошел на третьем этаже здания, передает Telegram-канал Shot. По предварительным данным, взорвался газ, при этом многоквартирный дом не газифицирован. Сейчас экстренные службы выясняют, что именно взорвалось, мог ли это быть, например, газовый баллон.

Пожар потушили, других пострадавших нет.