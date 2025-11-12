Ротенберг стал генеральным директором ФК "Локомотив"

Борис Ротенберг-младший назначен генеральным директором футбольного клуба "Локомотив".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", сегодня московский клуб официально объявил о завершении работы Владимира Леонченко на посту генерального директора. Этот пост он занимал с декабря 2020 года. Кандидатуру Ротенберга утвердили на заседании совета директоров "Локомотива".

Борис Ротенберг-младший выступал за "железнодорожников" с 2016 по 2022 год, проведя в общей сложности всего 17 матчей и не отметившись никакими результативными действиями. Тем не менее с "Локомотивом" он стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.

Сразу после завершения карьеры игрока Ротенберг возглавил департамент по развитию молодёжного футбола клуба, а в 2024 году был назначен заместителем генерального директора.

"Локомотив" в данное время занимает четвёртую строчку в Российской Премьер-лиге (РПЛ), отставая от лидера всего на три очка.