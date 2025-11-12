Минсоцзащиты населения Владимирской области реализует комплекс мер соцподдержки в рамках нацпроекта «Семья»

С 2025 года новые мероприятия для поддержки семей с детьми, направленные на повышение рождаемости, входят в состав национального проекта «Семья». На реализацию мер поддержки семей с детьми Владимирская область в этом году получила из федерального бюджета 257 млн рублей, софинансирование из областного бюджета составило 5,2 млн рублей.

По линии Министерства социальной защиты населения Владимирской области предоставляются 5 мер соцподдержки, о которых рассказала на брифинге замминистра Светлана Дурманова.

«Молодые семьи, где оба супруга до 35 лет включительно, имеют право на единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей, если у них родился третий или последующий ребёнок не ранее 1 января 2025 года. Оба супруга (или единственный родитель) должны проживать на территории региона на дату рождения ребёнка, а также на дату подачи заявления на единовременную выплату. Это дополнительная мера поддержки молодых семей, она предоставляется без учёта дохода. 300 тысяч рублей можно направить на любые цели. Заявление подаётся в МФЦ или через портал Госуслуги. С начала года эту выплату в области получили 440 семей на сумму 132 млн рублей», – сообщила Светлана Дурманова.

Также беременные женщины, обучающиеся очно в вузах или колледжах региона, имеют право на выплату в размере 100 тысяч рублей. Чтобы получить ее будущей маме необходимо встать на учёт по беременности в ранние сроки (до 12 недель) в медорганизации Владимирской области. Выплата назначается женщинам, постоянно проживающим в регионе. Заявление подаётся в МФЦ или через портал Госуслуги. С начала года эту выплату уже получили 112 женщин.

«Ещё одна мера поддержки – 50-процентная компенсация стоимости обучения в организациях среднего профессионального и высшего образования за одного ребёнка из многодетной семьи. Заявление на данную меру поддержки подаётся через МФЦ или на портале Госуслуги. С начала года эту компенсацию получили 448 семей региона на сумму 11,9 млн рублей», – сообщила заместитель министра социальной защиты населения.

Кроме того, с 1 апреля в двух пилотных территориях – Владимире и Муроме – стала доступна услуга «социальной няни». На эту меру поддержки могут рассчитывать студенческие или многодетные семьи с детьми до трёх лет. Специалисты учреждений соцобслуживания населения выходят на дом три раза в неделю. На сегодняшний день услугами социальной няни воспользовалась 31 семья.

«С 1 июля во Владимирской области работают пункты проката с предметами первой необходимости для новорождённых детей. Коляски, кроватки, пеленальные столики, радионяни, развивающие бизиборды и другие вещи для малыша могут бесплатно взять в прокат многодетные, малоимущие, студенческие и молодые семьи до 35 лет включительно, а также одинокий родитель (мать либо отец), единственный усыновитель, опекун. Это право предоставляется гражданам РФ, проживающим в нашем регионе и имеющим детей до трёх лет. Пункты проката работают при комплексных центрах социального обслуживания населения. К настоящему моменту 1360 семей уже воспользовались этой помощью», – отметила Светлана Дурманова.