Сотрудника челябинской колонии задержали за разглашение гостайны

На Южном Урале сотрудника одной из колоний задержали за разглашение гостайны. Об этом Накануне.RU сообщили в в пресс-службе регионального УФСБ России.

По данным пресс-службы, сотрудник имел допуск к гостайне. При этом он не выполнил взятых обязательств по ее неразглашению. Тайна была раскрыта третьим лицам. Противоправная деятельность служащего была выявлена оперативниками УФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность сотрудника пенитенциарного учреждения, причастного к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК России (разглашение сведений, составляющих государственную тайну). Следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе сообщили, что за подобное преступление сотрудник колонии может получить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.