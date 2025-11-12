70% вводимого жилья в России – частные дома и коттеджи

По опросам, по устремлениям граждан – ИЖС стоит на первом месте [из жилищных предпочтений], заявил глава корпорации "Дом.РФ" Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации.

"По итогам года у нас ввод жилья будет под 100 миллионов [квадратных метров], из них за 70 миллионов у нас будет индивидуальное строительство жилья. На ИЖС теперь приходится значительная часть улучшения жилищных условий. И мы перенесли в этот сегмент уже все льготные программы", - сообщил Мутко.

По его словам, в 2025 году корпорация выдаст около 105 тыс. ипотечных кредитов на индивидуальное частное жилье, в том числе около 30 тыс. кредитов – на новое жилье. По заданию правительства "Дом.РФ" ставит цель прокредитовать строительство 1 млн кв. метров индивидуального жилья, на эти цели уже выделен 1 млрд руб.

"Мы раскрутим этот механизм", - сказал Мутко, добавив, что все же система ипотечного кредитования ИЖС требует доработки регулирования. Мутко напомнил, что в прошлом году было выдано 100 тыс. кредитов на ИЖС, и в 30% случаев подрядчики обманули людей. "У нас фактически снова появилась категория обманутых дольщиков", - пожаловался Мутко.