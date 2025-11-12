В России задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей

Сотрудники МВД и ФСБ задержали участников криминальной схемы по незаконному обналичиванию денег, которая действовала на территории Дагестана и Московского региона. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

По ее словам, один из подозреваемых при задержании пытался избавиться от своего мобильного телефона, выбросив его в окно. У другого был обнаружен предмет, похожий на боевой пистолет с патронами. Он направлен на экспертизу.

По данным МВД, участники схемы использовали фирмы-однодневки, с их помощью имитировали товарно-денежный оборот. Со счетов принадлежавшей одному из них гостиницы в адрес аффилированных компаний перечислялись деньги за якобы поставленные товары и услуги. Затем деньги обналичивали и передавали заказчикам с вычетом комиссионных в размере до 17%. Оборот от нелегального бизнеса превысил 1 млрд рублей, а доход составил более 100 млн рублей.