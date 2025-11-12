12 Ноября 2025
в россии
Наука и техника Санкт-Петербург
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

ТМК представит передовые решения на "Металл-Экспо 2025"

Трубная металлургическая компания (ТМК) принимает участие на промышленной выставке "Металл-Экспо 2025", которая в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

ТМК представляет передовые технологии и продуктовые решения, демонстрирующие лидерские позиции компании в трубной отрасли страны.

Так, в центре внимания на стенде выставлен арт-объект "Бесконечность", изготовленный из труб ТМК. Композиция символизирует непрерывный процесс совершенствования качества и технологий компании. Поситители стенда также могут ознакомиться с образцами труб из двухфазной аустенитно-ферритной стали Супер Дуплекс (марка обладает высокими прочностными свойствами, износостойкостью и повышенной устойчивостью к коррозии). Данные трубы обширно применяются в энергетической отрасли, машиностроении и иных сферах.

Стенд Трубной металлургической компании на "Металл-Экспо 2025" в Санкт-Петербурге(2025)|Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

В выставке "Металл‑Экспо" в этом году принимает участие порядка 700 российских и зарубежных компаний.

Теги: Трубная металлургическая компания, Металл-Экспо


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

