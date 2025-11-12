Югорчанка требует от УК 750 тысяч за перелом на обледенелом крыльце

В городской суд Нижневартовска поступил иск горожанки к управляющей компании. Она требует от управляющей компании компенсацию морального вреда в 750 тыс. руб.

Истец является собственником жилого помещения – квартиры в многоквартирном доме. Между ней и управляющей компанией заключён договор, по которому УК должна, в частности, поддерживать в порядке имущество дома.

Истец, выходя из подъезда, поскользнулась на обледеневших ступеньках. Результат – закрытый оскольчатый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков и более полугода на больничном. Пострадавшая требует от управляющей компании компенсацию вреда, которую она оценила в 750 тыс. руб. Пока производство по делу отложено для возможности заключения мирного соглашения, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.