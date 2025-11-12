Треть граждан даже при нулевой ставке не сможет взять ипотеку – Мутко

Одна треть граждан России даже при нулевой ставке ипотеки не способна будет такой кредит обслуживать, сообщил глава корпорации "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, выступая в Совете Федерации. В качестве альтернативы Мутко предлагает строить больше арендного жилья для решения жилищных проблем буквально всех категорий: молодых семей, военных, Дальнего Востока и крупных предприятий, студентов.

"Что тут прогнозировать: уже сейчас 240 млн кв. метров люди сдают в аренду. Потребность очень большая. У нас только (у "ДОМ.РФ" – прим. ред.) 1,1 млн арендных квадратных метров сегодня: студенческие, для военных, дальневосточные. Мы активно строим арендное жилье", - сообщил Мутко.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко при этом отметила, что корпорации стоило бы работать над снижением арендных ставок.