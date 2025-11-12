В России созданы войска беспилотных систем

В России создали войска беспилотных систем. Об этом сообщил замначальника этого рода войск Сергей Иштуганов газете "Комсомольская правда".

"Сформированы штатные полки и другие подразделения", — сказал он.

Иштуганов добавил, что для беспилотных войск уже определили организационно-штатную структуру и назначили начальника.

Напомним, министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил сформировать этот род войск по поручению президента Владимира Путина в декабре 2024 года.

В сентябре издание The New York Times сообщило, что Россия многократно увеличила производство беспилотников и стала "империей дронов". По данным газеты, в 2025 году Россия запустила по военным целям на Украине более 34 тыс. ударных дронов, что почти в девять раз больше, чем за тот же период прошлого года. За этими ошеломляющими цифрами стоит революция в производстве беспилотников в России. Это следствие пристального внимания государства и лично президента России, считает издание.