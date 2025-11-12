Свердловская область стала вторым регионом России по преступности

Свердловская область заняла второе место в рейтинге регионов России с самым высоким показателем уровня преступности. Об этом сообщает исследовательское агентстве "ПромРейтинг", которое проанализировало статистику за январь - сентябрь 2025 года на основе данных сайта мвд.рф.

Первое место заняла Челябинская область, в которой за текущий год было зарегистрировано 38 тыс. 331 преступление. За ней следует Средний Урал с 34 тыс. 684 преступлениями. Тройку лидеров в антирейтинге закрывает Красноярский край - 32 тыс. 519 преступлений.

В десятку также попали: Новосибирская область (27 тыс. 776), Иркутская область (25 тыс. 878), Кемеровская область - Кузбасс (25 тыс. 296), Алтайский край (22 тыс. 390), Приморский край (20 тыс. 320) и Тюменская область (18 тыс. 908). 10-е место занимает Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, где за текущий год было совершено 18 тыс. 849 преступлений.

Самыми безопасными регионами оказались: федеральная территория Сириус - 457, Чукотский автономный округ - 515 и Магаданская область - 1 тыс. 702.

Далее в списке оказались Еврейская автономная область (1 тыс. 843), Республика Алтай (2 тыс. 767), Республика Тыва (3 тыс. 828), Камчатский край (4 тыс. 36), Ямало-Ненецкий автономный округ (4 тыс. 443), Сахалинская область (6 тыс. 229), а также Республика Хакасия, ставшая десятым субъектом с минимальным показателем в 6 тыс. 441 преступлений за рассматриваемый период.

Отметим, что в ГУ МВД по Свердловской области совершенно противоположные данные. В июле текущего года в ведомстве заявили, что Средний Урал остается самым безопасным субъектом в УрФО. А по общему количеству зарегистрированных преступлений занимает только десятую строчку после Москвы, Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, республик Башкортостан и Татарстан, Челябинской, Ростовской и Самарской областей.