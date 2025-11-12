Уральский философ Андрей Коряковцев номинирован на всероссийскую премию "Афорист года"

Философ и писатель из Екатеринбурга Андрей Коряковцев вошел в шорт-лист IV Всероссийской литературной премии "Афорист года". Престижная награда, учрежденная содружеством "СОКРАТ", вручается лучшим русскоязычным авторам, работающим в жанре афористики. Церемония награждения состоится 6 декабря в Москве, в Большом зале Центрального Дома работников искусств. Андрей Коряковцев представил на суд жюри свою новую работу — острую и полную сатиры "Книгу о злой и веселой любви к Родине".

Как отметил сам автор в беседе с Накануне.RU, путь этого произведения к читателю был непростым. "Книги, как и люди, имеют свою судьбу. Хорошим людям иногда не везет, так и не везет иногда хорошим книгам", — отмечает он.

Автор рассказал, что после выхода книга столкнулась с непониманием: были проблемы с распространением, а рецензии в "толстых" литературных журналах так и не появились. "Однако нашлись люди, достаточно профессиональные, чтобы книгу оценить по достоинству, а не по мерке своей трусости или недалекости", — с иронией заключил писатель.

Андрей Коряковцев — кандидат философских наук, доцент Уральского государственного педагогического университета, член Союза российских писателей. Он известен как представитель Уральской марксистской школы и автор научных монографий, в числе которых "Маркс утраченный и Маркс обретенный". Номинация на премию "Афорист года" стала для него признанием не только как философа, но и как блестящего стилиста, владеющего искусством малой литературной формы.

Помимо уральского автора, в шорт-лист премии вошли пятеро писателей из Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы, включая таких известных в литературных кругах мастеров афоризма, как Нестор Бегемотов (Олег Романов) и О"Санчес (Александр Чесноков). Итоги премии будут подведены на торжественной церемонии, которую проведут телеведущая Ирина Сашина и председатель содружества "СОКРАТ" Сергей Сидоров. По итогам конкурса будет выпущен альманах "Сократ-26", а лауреат получит право издать авторскую книгу.