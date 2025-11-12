В Пермском крае "чёрные лесорубы" заплатили 3 миллиона

В Прикамье приставы добились взыскания с "чёрных лесорубов" крупной компенсации – 3 млн руб.

Индивидуальный предприниматель из Перми по предварительному сговору с двумя жителями Кунгура, работающими в сфере лесозаготовок, незаконно вырубили деревья в лесу в Кунгурском районе. Для вырубки они привлекли наёмных работников, которых не посвящали в свои преступные намерения.

В результате уничтожено более 300 деревьев, среди которых – ель, сосна, пихта, береза, осина. По оценке экспертов, сумма ущерба составила 3 млн рублей. Суд признал каждого из мужчин виновным в вырубке.

Помимо уголовного наказания в виде полутора лет лишения свободы условно их обязали возместить причиненный вред. После должники договорились между собой и перечислили всю сумму ущерба на депозитный счёт, они направлены в минприроды Прикамья, сообщает краевое управление ФССП.