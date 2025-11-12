В Екатеринбурге две новые школы появятся в Солнечном и Академическом

В Екатеринбурге планируется строительство двух больших школ. Новые образовательные учреждения в Академическом районе и Солнечном микрорайоне смогут вместить порядка 4 тыс. учеников и сократить дефицит школо-мест в активно развивающемся мегаполисе. Об этом в своих соцсетях рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер.

"Запрос на строительство новых образовательных учреждений обусловлен не только развитием всей системы образования, но и количеством детей школьного возраста в Свердловской области. До конца текущего года будут объявлены торги на их строительство. Сейчас проекты проходят государственную экспертизу", - написал глава региона.

В школе №3 в Солнечном расположатся три спортивных зала, два зала с тренажерами, актовый зал и столовая на 625 мест. Помимо этого, планируется обустроить блок дополнительного образования на 200 мест, в котором ученики смогут заниматься гончарным делом, посещать проекторную и арт-мастерские, а также заниматься подкастами. Для физической активности проектом предусмотрены стадион, площадка для воркаута и беговые дорожки. А перевести дух учащиеся смогут в зоне отдыха с литературным сквером и в других интересных локациях.

Школа №1 в Академическом расположится в 16-м квартале района. Здание будет трехблочное с отдельными корпусами для начальной и старшей школы, столовой на 600 мест, актовым залом такой же вместимости и библиотекой. На территории школы появятся физкультурно-спортивная зона с многофункциональным кортом для футбола и хоккея, площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками, прыжковой ямой и трибунами для зрителей.

Ранее мы писали, что Академическом районе Екатеринбурга может появиться школа для обучения детей с ограниченными возможностями. О такой перспективе рассказал заместитель генерального директора корпорации "Атомстройкомплекс" Александр Копылов.