ЦБ будет считать крупные переводы по СБП самому себе как признак возможного мошенничества

Центральный банк России будет рассматривать крупные переводы в другой банк по СБП самому себе как признак действия мошенников, поскольку среди последних участились подобные методы действий в отношении жертв, передает РИА Новости со ссылкой на директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

"Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ", - заявил чиновники.

Подозрительной будет считаться ситуация, когда после перевода крупной суммы гражданин пытается перевести деньги другому человеку, которому не отправлял никаких сумм последние полгода.