В Челябинске создан уникальный комплекс для ликвидации подводных аварий

В Челябинске разработан единственный в России комплекс для ликвидации подводных аварий на нефтегазовых месторождениях. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве Челябинской области.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Южного Урала Михаил Кнауб отметил, что, хотя нефть и газ в регионе не добывают, Челябинская область остается одним из лидеров страны в производстве оборудования для нефтегазовой отрасли. По словам чиновника, предприятия региона создают уникальные продукты.

Также он добавил, что разработка компании "АНЕКО" является важным элементом подводной добычи нефти и газа, который делает работу безопаснее, экологичнее и экономичнее.

В министерстве подчеркнули, что проект способствует достижению технологического суверенитета страны и укрепляет позиции Челябинской области как региона с сильнейшим промышленным потенциалом.

Инновационное оборудование было презентовано на XIV Петербургском международном газовом форуме. Экспозицию посетили губернатор Южного Урала Алексей Текслер и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.